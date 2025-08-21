NUEVO MÉDICO CIRUJANO
FESTEJA AL EGRESAR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UASLP
Juan Pablo Zárate Villaseñor concluyó con éxito su carrera como Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Por este trascendental acontecimiento en su vida, celebró con su familia, amigos y compañeros de la generación 2018-2025, una de las más disciplinadas y perseverantes, en una estupenda recepción.
Compartieron con él este significativo logro, sus papás Rogelio Zárate García y Floriza Villaseñor Gutierrez, así como su hermano Jonathan Zárate Villaseñor y su cuñada: Erika Zapata.
El festejo inició con una emotiva ceremonia de acción de gracias en la Iglesia de las Tres Ave Marías.
En seguida, se ofreció una espléndida cena baile, en la que la familia y amistades felicitaron a Juan Pablo y le desearon el mayor de los éxitos en el ejercicio de su humanitaria profesión.
