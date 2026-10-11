Peregrinación al Santuario de Guadalupe

Con devoción, alumnos a partir de tercero de primaria y secundaria del Andes International School y de la Prepa Anáhuac participaron en la peregrinación anual a la Básilica Menor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.

A la misma se sumaron el director de estos planteles educativos Ingeniero Benjamín Conde, así como personal docente y algunas mamás de estudiantes.

Durante el trayecto hacia la Basílica por la Calzada de Guadalupe, rezaron un rosario cuyos misterios fueron ofrecidos por la paz del mundo, las familias de los alumnos y maestros de estos planteles educativos, los enfermos hospitalizados y por personas consagradas y sacerdotes.

Al llegar al atrio del Santuario, los fieles fueron recibidos por el Vicario Víctor Javier Morales, quien con los Padres Capellanes del Andes y de la Prepa Anáhuac Gabriel del Valle, Gillermo Meade, Antonio Martínez y Luis Rebollo celebraron una Solemne Ceremonia Religiosa.

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