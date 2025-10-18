Arancel pegará a automotrices

Ciudad de México.- Las automotrices en Estados Unidos pagarán alrededor de 10 mil millones de dólares (mmdd) hasta octubre, debido a los aranceles que la administración del presidente Donald Trump impuso a las autopartes importadas de México y Canadá, así como a vehículos completos fabricados en ambos países, de acuerdo con la consultora Anderson Economic Group (AEG).

La firma consideró para la estimación periodos donde el gobierno estadounidense aún no ha publicado datos y correcciones por parte del Buró de Censos de Estados Unidos.

“Nuestra estimación revisada indicaba 6 mil 450 millones de dólares en aranceles pagados por las automotrices establecidas en Estados Unidos hasta julio de 2025, únicamente por autopartes fabricadas en México y Canadá”.

“Usando el costo de los aranceles hasta julio, estimamos que la carga arancelaria hasta octubre excede los 10 mil 600 millones de dólares, solo para partes y vehículos completos provenientes de México y Canadá”, indicó la firma.

“Esta es una factura arancelaria enorme para los fabricantes de automóviles que han integrado su producción con plantas en Canadá y México”, declaró Patrick L. Anderson, director ejecutivo de Anderson Economic Group.

“Incluso esta cifra subestima el costo arancelario total, ya que solo incluye las dos categorías principales de importaciones de vehículos y no incluye aranceles separados sobre el acero y el aluminio, ni las importaciones de Europa o Asia”, añadió.

Por lo tanto, considera que no hay manera de que las automotrices absorban los 10 mil millones de dólares que cuestan los aranceles, por lo que los consumidores y trabajadores de la industria automotriz comenzarán a cargar algunos de estos costos en los próximos meses.

Actualmente, los vehículos que se exportan a Estados Unidos y que no cumplen las reglas de origen del T-MEC pagan un arancel de 25% sobre los componentes no estadounidenses, lo que, en promedio, deja el arancel en 15%. En el caso de las autopartes, las que no cumplen con el T-MEC pagan un arancel promedio de 27%.