logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Arancel pegará a automotrices

Los fabricantes estadounidenses podrían pagar 10 mil mdd por gravámenes a México y Canadá

Por El Universal

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Arancel pegará a automotrices

Ciudad de México.- Las automotrices en Estados Unidos pagarán alrededor de 10 mil millones de dólares (mmdd) hasta octubre, debido a los aranceles que la administración del presidente Donald Trump impuso a las autopartes importadas de México y Canadá, así como a vehículos completos fabricados en ambos países, de acuerdo con la consultora Anderson Economic Group (AEG).

La firma consideró para la estimación periodos donde el gobierno estadounidense aún no ha publicado datos y correcciones por parte del Buró de Censos de Estados Unidos.

“Nuestra estimación revisada indicaba 6 mil 450 millones de dólares en aranceles pagados por las automotrices establecidas en Estados Unidos hasta julio de 2025, únicamente por autopartes fabricadas en México y Canadá”.

“Usando el costo de los aranceles hasta julio, estimamos que la carga arancelaria hasta octubre excede los 10 mil 600 millones de dólares, solo para partes y vehículos completos provenientes de México y Canadá”, indicó la firma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Esta es una factura arancelaria enorme para los fabricantes de automóviles que han integrado su producción con plantas en Canadá y México”, declaró Patrick L. Anderson, director ejecutivo de Anderson Economic Group.

“Incluso esta cifra subestima el costo arancelario total, ya que solo incluye las dos categorías principales de importaciones de vehículos y no incluye aranceles separados sobre el acero y el aluminio, ni las importaciones de Europa o Asia”, añadió.

Por lo tanto, considera que no hay manera de que las automotrices absorban los 10 mil millones de dólares que cuestan los aranceles, por lo que los consumidores y trabajadores de la industria automotriz comenzarán a cargar algunos de estos costos en los próximos meses.

Actualmente, los vehículos que se exportan a Estados Unidos y que no cumplen las reglas de origen del T-MEC pagan un arancel de 25% sobre los componentes no estadounidenses, lo que, en promedio, deja el arancel en 15%. En el caso de las autopartes, las que no cumplen con el T-MEC pagan un arancel promedio de 27%.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El peso cierra al alza
El peso cierra al alza

El peso cierra al alza

SLP

El Universal

No se expropiarán las petroleras privadas: SE
No se expropiarán las petroleras privadas: SE

No se expropiarán las petroleras privadas: SE

SLP

El Universal

Arancel pegará a automotrices
Arancel pegará a automotrices

Arancel pegará a automotrices

SLP

El Universal

Los fabricantes estadounidenses podrían pagar 10 mil mdd por gravámenes a México y Canadá

Caen los envíos carreteros a EU
Caen los envíos carreteros a EU

Caen los envíos carreteros a EU

SLP

El Universal

Afectan los aranceles a acero, aluminio y autos de Trump