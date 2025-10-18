Caen los envíos carreteros a EU

Ciudad de México.- Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico que cruzan mediante carretera hacia Estados Unidos se redujeron este año debido a los aranceles al acero, aluminio y autos que estableció el gobierno del presidente Donald Trump.

Las aduanas localizadas en la frontera norte reportaron 5 millones 229 mil operaciones para exportar productos entre enero y agosto, una disminución en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

“Estamos muy preocupados porque traemos una fuerte caída de cruces con respecto al año anterior, lo que es alarmante y se debe a los aranceles de Trump y por los cambios que se empujan para disminuir las ventas de camiones en Estados Unidos”, mencionó el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Tijuana, Tecate y Rosarito, Alfonso Millán.

“Hay una disminución en la mayor parte de las exportaciones, desde productos médicos hasta mercancías de ensamblaje final…Los aranceles no solamente nos van a afectar a nosotros, también a los consumidores estadounidenses”, advirtió.

A través de Tecate salen camiones cargados de pantallas, máquinas, aparatos y material eléctrico, equipo de sonido y vehículos, como la Tacoma, de Toyota, aunque fue la aduana con peor desempeño en el estado que gobierna Marina del Pilar Ávila, cuyas operaciones de exportación retrocedieron 9.9% entre enero y agosto, muestran los datos de la ANAM.

Dijo que la Canacar registraba 4 mil cruces diarios, pero durante los últimos meses bajó.

La información de la Agencia Nacional de Aduanas de México revela que la aduana localizada en Sonoyta, Sonora, tuvo el peor desempeño de la frontera norte, cuyas operaciones de exportaciones se desplomaron 45%.