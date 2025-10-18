No se expropiarán las petroleras privadas: SE

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, indicó que es totalmente falso que se vayan a expropiar instalaciones petroleras de privados bajo la nueva regulación del sector.

“No es cuestión de interpretación, es totalmente falso”, respondió González al salir del VI Foro México Unión-Europea y luego de ser cuestionada sobre lo expuesto en el reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos.

En su participación, la funcionaría del gobierno federal expuso que el sector privado será importante para el desarrollo energético del país.

“Tenemos la meta de mantener la producción como estamos en 1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5 mil millones de pies cúbicos de gas al 2030, pero paralelamente lo que se está buscando es rehabilitar y recuperar el sistema nacional de refinación, establecerlo para avanzar en la autosuficiencia. Y por el otro lado, también recuperar otros negocios en los cuales Pemex era competitivo anteriormente, que es la producción de fertilizantes y la cadena de petroquímicos mediante esquemas aquí de desarrollo mixto que brindan certidumbre nuevamente, transparencia y sustentabilidad a la inversión privada”, explicó.

Dijo que se ha ordenado la participación privada bajo esquemas definidos, transparentes y con certidumbre jurídica.