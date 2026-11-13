Baja turismo extranjero

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Ciudad de México.- Los destinos mexicanos recibieron menos viajeros del extranjero por primera vez en cinco años y medio.

Así lo indican los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer.

El país recibió 7.2 millones de viajeros foráneos durante septiembre y significó una disminución de 0.5% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Se trata de la primera caída desde marzo de 2021, cuando las llegadas se desplomaron 35.9% por la pandemia de Covid-19.

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El resultado se debió a que los excursionistas, también llamados visitantes de día porque no pernoctan en el país e ingresan por la frontera, cayeron 3.1%.

En cambio, los turistas que se internan por avión repuntaron 1% y pusieron fin a siete meses seguidos a la baja.

Cada turista que llegó en avión gastó en promedio mil 189 dólares mensuales durante su desplazamiento y estancia, 20 mil pesos al tipo de cambio promedio de septiembre. En cambio, los excursionistas desembolsaron 57 dólares, menos de mil pesos.

El extitular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, opinó que falta una estrategia entre el gobierno y empresarios para atraer viajeros.

La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas indicó que la tendencia muestra una disminución en el mercado aéreo en lo que va del año, con caídas importantes en la temporada de verano, lo cual indica que probablemente en invierno también tienda a la baja. Pidió buscar la manera de reactivar la llegada de turistas por avión, pues de seguir así, pronto se verán cifras negativas en el gasto general de los viajeros.