logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Ahora OpenAI alerta de nuevas conductas de IA

Le resultan preocupantes a la empresa y se compromete a supervisarla más

Por AP

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Ahora OpenAI alerta de nuevas conductas de IA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      OpenAI dio a conocer seis informes de comportamientos "inesperados o preocupantes" en modelos de inteligencia artificial, en un momento en que el debate sobre la seguridad de la IA se caldea cada vez más.

      La empresa de IA también informó el miércoles que estaba introduciendo un nuevo marco para rastrear, investigar y divulgar casos de lo que llamó "desalineación", incluidos casos en que los modelos de inteligencia artificial actuaron sin autorización, se coordinaron con otros modelos o eludieron la supervisión.

      OpenAI hizo su anuncio más reciente en un momento en que directivos de empresas de IA de Estados Unidos, entre ellos los líderes de OpenAI y Anthropic, piden desacelerar el desarrollo de esta tecnología por preocupaciones de seguridad.

      Entre los nuevos casos reportados por OpenAI, un modelo de investigación aún no dado a conocer insertó "instrucciones tipo jailbreak" en sus propias notas para ignorar sus restricciones habituales y se indicó a sí mismo que debía quedar "liberado de los roles e identidades que atan a otros chatbots".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En otro caso, un "agente" de IA utilizó código informático para dar con la respuesta a una pregunta, pero, para tener una fuente en línea que citar, subió un archivo al internet público sin preguntarle al usuario.

      Durante el entrenamiento de un modelo de IA llamado 5.6-Sol, el modelo se indicó a sí mismo que inventara datos faltantes, y un agente escribió un mensaje para recordarse que debía ocultar información que no coincidía.

      Este tipo de comportamiento engañoso ha sustentado un recrudecimiento de las preocupaciones recientes acerca de que la IA eluda el control humano. Pero ese resultado no sorprende a algunos investigadores de esta tecnología, señaló Matt Fredrikson, profesor asociado de la Universidad Carnegie Mellon y director general de Gray Swan AI.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo
      BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo

      BMV gana 0.58 % en una sesión de avances en el mundo

      SLP

      EFE

      El IPC de la BMV alcanzó 63,873.32 unidades en una jornada con mayoría de índices globales al alza

      Mueve BM récord de capital privado por 112 mil mdd
      Mueve BM récord de capital privado por 112 mil mdd

      Mueve BM récord de capital privado por 112 mil mdd

      SLP

      El Universal

      Las garantías emitidas por el GBM en 2026 alcanzaron 25.000 millones, superando la meta prevista para 2030.

      Wall Street y BMV cerraron a la baja
      Wall Street y BMV cerraron a la baja

      Wall Street y BMV cerraron a la baja

      SLP

      EFE

      Alza en turbosina pega a aerolíneas
      Alza en turbosina pega a aerolíneas

      Alza en turbosina pega a aerolíneas

      SLP

      El Universal

      Han perdido 616 mil mdp en el primer semestre de este año