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Buscan fortalecer seguridad de aviación

Por El Universal

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Buscan fortalecer seguridad de aviación
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      Ciudad de México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) suscribieron Bases de Colaboración para establecer mecanismos conjuntos de capacitación, búsqueda y salvamento, e investigación de accidentes e incidentes de aviación civil.

      El documento signado por la Coordinación de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, Búsqueda y Salvamento de la SICT y la Dirección General de la AFAC, publicado en el Diario Oficial de la Federación, alinea la actuación del Estado mexicano con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, referentes a búsqueda y salvamento e investigación de accidentes.

      Como parte de los compromisos más relevantes, se formaliza una red nacional de Subcentros Coordinadores de Salvamento en Mazatlán, Monterrey, Mérida y Ciudad de México, con al menos un simulacro anual de escenarios de búsqueda y rescate.

      El acuerdo también blinda la independencia entre la investigación técnica de seguridad operacional y la investigación administrativa, impidiendo que un mismo inspector participe en ambas.

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      Adicionalmente, ambas instituciones establecieron programas de capacitación cruzada entre el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC) de la AFAC y el personal investigador de la SICT.

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