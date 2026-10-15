logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Destaca récord de 67.7 millones de viajeros internacionales

El Tren Maya incrementó en 1.6% el transporte de pasajeros extranjeros en los primeros ocho meses

Por El Universal

Octubre 15, 2026 09:34 a.m.
A
Destaca récord de 67.7 millones de viajeros internacionales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un récord histórico en turismo de enero a agosto de este año con 67.7 millones de viajeros internacionales, 6.3% más que el mismo periodo del año pasado; 32.7 millones de turistas internacionales, 3.9% más; y una derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares.

      Récord histórico en turismo internacional y cifras clave

      En su conferencia mañanera de este jueves 5 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró un "récord en turismo" y en el marco de la celebración de Día de Muertos, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, mencionó que se esperan 2.5 millones de visitantes a nuestro país, 1.9% más.

      "La llegada de turistas y de viajeros sigue aumentando, no sólo nos recuperamos de pandemia, sino somos uno de los países que crece de manera constante por arriba de la media", dijo Rodríguez Zamora al mencionar un récord histórico de 8.2 millones de cruceristas, lo que significa un 13.5% más que de enero a agosto del 2025.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Incremento en turistas nacionales y transporte en Tren Maya

      Sobre los turistas mexicanos en territorio nacional, indicó que han sido 75 millones, lo que significa más de 652 mil personas más.

      Reportó que el Tren Maya sigue transportando más pasajeros extranjeros, "que es lo más importante":

      "De enero a agosto, más 65 mil personas extranjeras subieron a este Tren, en donde pudieron conocer las bellezas y el patrimonio biocultural, lo que significa 1.6% más que el año anterior".

      Destacó visitas a zonas arqueológicas y que en agosto llegaron 8 millones de viajeros internacionales, lo que significa con 1.3% más en un contexto donde ese mes fue "muy complicado" en el tema de turismo aéreo en el mundo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Destaca récord de 67.7 millones de viajeros internacionales
      Destaca récord de 67.7 millones de viajeros internacionales

      Destaca récord de 67.7 millones de viajeros internacionales

      SLP

      El Universal

      El Tren Maya incrementó en 1.6% el transporte de pasajeros extranjeros en los primeros ocho meses

      Se impulsan nuevos cruces fronterizos
      Se impulsan nuevos cruces fronterizos

      Se impulsan nuevos cruces fronterizos

      SLP

      EFE

      Netflix despedirá al 6% de su plantilla
      Netflix despedirá al 6% de su plantilla

      Netflix despedirá al 6% de su plantilla

      SLP

      AP

      Turismo aéreo, el menor en 4 años
      Turismo aéreo, el menor en 4 años

      Turismo aéreo, el menor en 4 años

      SLP

      El Universal

      Los aeropuertos de México recibieron 4.8% menos turistas