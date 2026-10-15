Destaca récord de 67.7 millones de viajeros internacionales

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó un récord histórico en turismo de enero a agosto de este año con 67.7 millones de viajeros internacionales, 6.3% más que el mismo periodo del año pasado; 32.7 millones de turistas internacionales, 3.9% más; y una derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares.

Récord histórico en turismo internacional y cifras clave

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo celebró un "récord en turismo" y en el marco de la celebración de Día de Muertos, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, mencionó que se esperan 2.5 millones de visitantes a nuestro país, 1.9% más.

"La llegada de turistas y de viajeros sigue aumentando, no sólo nos recuperamos de pandemia, sino somos uno de los países que crece de manera constante por arriba de la media", dijo Rodríguez Zamora al mencionar un récord histórico de 8.2 millones de cruceristas, lo que significa un 13.5% más que de enero a agosto del 2025.

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Incremento en turistas nacionales y transporte en Tren Maya

Sobre los turistas mexicanos en territorio nacional, indicó que han sido 75 millones, lo que significa más de 652 mil personas más.

Reportó que el Tren Maya sigue transportando más pasajeros extranjeros, "que es lo más importante":

"De enero a agosto, más 65 mil personas extranjeras subieron a este Tren, en donde pudieron conocer las bellezas y el patrimonio biocultural, lo que significa 1.6% más que el año anterior".

Destacó visitas a zonas arqueológicas y que en agosto llegaron 8 millones de viajeros internacionales, lo que significa con 1.3% más en un contexto donde ese mes fue "muy complicado" en el tema de turismo aéreo en el mundo.