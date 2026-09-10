"Útil", la reunión Sheinbaum-Lutnick

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Ciudad de México.- El encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, fue calificada como "útil" por el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard.

Tras el cambio de formato, de presencial a videollamada, el excanciller dijo, en redes sociales, que en la conversación de Sheinbaum con Lutnick "tuve la fortuna de estar presente. Cordial el intercambio, estimo que será muy útil para las negociaciones comerciales en curso con los Estados Unidos".

Agregó que viajará a Washington, D.C. para avanzar en las negociaciones bilaterales de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, los temas a tratar por parte del funcionario norteamericano serán: autos, autopartes, metales críticos así como el acero.

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Mientras que México busca la eliminación de aranceles al acero, aluminio y automóviles, entre otros temas.

El encuentro por Zoom, que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles, se dará una semana después de que Ebrard se encontró con Lutnick durante la reunión de ministros de Innovación del G-20, en Chapel Hill, en Carolina del Norte.