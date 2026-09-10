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Petróleo supera 100 dólares por barril

Por AP

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Petróleo supera 100 dólares por barril
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      Nueva York.- El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril el miércoles mientras se intensificaban los combates entre Estados Unidos e Irán, lo que amenaza con aumentar los costos para los consumidores y las empresas en todo el mundo.

      El crudo Brent, el referente internacional, cerró en 101,21 dólares por barril, después de ataques contra instalaciones petroleras y barcos en Oriente Medio que podrían debilitar aún más la cadena de suministros. El crudo de referencia en Estados Unidos le siguió de cerca y cerró en 96,05 dólares por barril.

      Los últimos acontecimientos en la guerra, tanto las perspectivas de paz como la reanudación de hostilidades, ya han provocado vaivenes en el mercado. El regreso del petróleo a la marca de los 100 dólares genera preocupación porque expertos han advertido que un periodo prolongado de precios elevados agravaría las consecuencias económicas del conflicto, que comenzó hace más de seis meses .

      El crudo es el ingrediente principal de combustibles cotidianos como la gasolina y el diésel —que también están viendo un nuevo repunte de precios— y los mayores costos de la energía en general se trasladan a casi todas las partes de la cadena de suministro, desde los comestibles hasta la ropa, los cosméticos y más.

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