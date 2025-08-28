logo pulso
Correos suspende envíos hacia EU

Responde a suspensión de exención “de minimis”

Por El Universal

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Ante una nueva medida del gobierno estadounidense de Donald Trump, México anunció la suspensión de envíos postales y paquetería a Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Correos de México indicaron que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Orden Ejecutiva 14324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con un valor inferior a 800 dólares, exención conocida como “de minimis”.

“Esta medida aplica no sólo para México sino para todos los países, por lo que, a partir del 29 de agosto de 2025, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías”, destacó la SRE en conjunto con Correos de México.

“Por este motivo, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos”, señalaron las dependencias al referir que nuestro país se suma a una lista de países que incluyen a Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia, los cuales también han suspendido sus servicios postales a territorio estadounidense.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, apuntó que México continúa el diálogo con autoridades estadounidense y con organismos postales internacionales para definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, “brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías”.

Asimismo, el Gobierno de México reiteró el compromiso para promover los intereses de todas las y los mexicanos “a través de la negociación y la colaboración conjunta”.

