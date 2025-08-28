logo pulso
México fortalece su comercio con Brasil

Por EFE

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, recibió este miércoles al vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Geraldo Alckmin, quien se encuentra en México con una amplia delegación empresarial con el objetivo de ampliar la relación comercial bilateral, en medio de la devastadora guerra arancelaria desatada por Estados Unidos.

En un comunicado, el canciller De la Fuente indicó que Alckmin realiza “una visita de trabajo de dos días en nuestro país, en seguimiento al encuentro que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reunión del G7 en Canadá”.

“El vicepresidente Alckmin sostendrá reuniones con distintos integrantes del gabinete federal del gobierno de México, acudirá a una sesión oficial en el Senado y se reunirá con representantes del sector empresarial mexicano y brasileño”, según indicó el canciller mexicano.

Alckmin, quien también ejerce como ministro de Industria y Comercio, participará en la capital mexicana en foros que reunirán a unos 250 empresarios de ambos países y será recibido este jueves por la presidenta Sheinbaum.

Asimismo, el vicepresidente brasileño también se reunió durante la jornada con el secretario mexicano de Agricultura, Julio Berdegué, con quien firmó un Memorando de Cooperación Agroalimentaria en temas de ciencia, tecnología, sostenibilidad, agricultura familiar, agroecología e inclusión social

Estos contactos se enmarcan en las iniciativas de ambos Gobiernos para ampliar y diversificar sus operaciones comerciales a fin de contrarrestar los efectos de la guerra arancelaria que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El intercambio entre Brasil y México, las mayores economías de América Latina, llegó el año pasado a 13.600 millones de dólares, con la balanza favorable al país sudamericano, cuyas exportaciones hacia el mercado mexicano sumaron 7.800 millones de dólares.

