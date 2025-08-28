Se frena comercio exterior mexicano

Ciudad de México.- El valor de las exportaciones y las importaciones mexicanas en julio redujo su marcha, en medio de los aranceles impuestos por Estados Unidos, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las exportaciones totales de mercancías reportaron un aumento anual de 4.0% en el séptimo mes del año mes del año, luego de un incremento de 10.6% en junio.

El valor de las ventas al exterior de mercancías alcanzó 56.7 mil millones de dólares en julio, cifra integrada por 54 mil 842 millones de dólares de ventas no petroleras y por un mil 865 millones de dólares de las petroleras.

Lo anterior significó una contracción anual de 23.0% en las exportaciones petroleras y de un incremento de 5.2% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 5.2% y las canalizadas al resto del mundo 12.2%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El crecimiento de las exportaciones no petroleras estuvo explicado por el componente manufacturero, con un crecimiento anual de 5.3%, que a su vez se explicó principalmente por las exportaciones manufactureras distintas al sector automotriz, que crecieron 11.7% anual. Las ventas al exterior automotrices mostraron un retroceso de 7.0% anual.

El valor de las importaciones de mercancías, en julio de 2025, fue de 56 mil 724 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 1.7%. Dicha cifra fue resultado neto de una baja de 7.1% en las compras petroleras y de un aumento de 2.5% en las no petroleras.

Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones anuales de 0.4% en las compras de bienes de consumo, en bienes de capital -2.2%, mientras que las adquisiciones de bienes intermedios avanzaron 2.5 por ciento.

La información oportuna de comercio exterior indica un déficit comercial de 16.7 millones de dólares en julio de 2025, saldo que se compara con el déficit de 1 mil 220 millones de dólares, observados en el mismo mes de 2024.

Para los primeros siete meses del presente año, la balanza comercial presentó un superávit de 1 mil 416 millones de dólares. En el mismo periodo del año pasado registró un déficit de 12 mil 136 millones de dólares.