Crece 6.3% financiamiento automotriz

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Ciudad de México.- De enero a julio, se otorgaron un total de 637 mil 938 créditos automotrices, lo que representó un avance de 6.3% con respecto al mismo periodo de 2025, el equivalente a 37 mil 682 autos adicionales, de acuerdo con el Reporte de Financiamiento de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

El financiamiento para vehículos nuevos tuvo un avance de 8% y para vehículos seminuevos se observó una reducción anual de -3 por ciento.

Las financieras de marca de las propias automotrices otorgaron el 79.5% de los créditos automotrices; los bancos únicamente el 19.4%; y las empresas de autofinanciamiento el 0.9% de los créditos. Asimismo, el 91% de los créditos que dieron estas instituciones financieras fue para autos nuevos y el 9% para autos seminuevos.

Las financieras de marca que más incrementaron el otorgamiento de créditos hasta julio fueron: Stellantis Financial Services con un crecimiento de 30.3%; GM Financial con 27%; NR Finance Mexico con 15.4%; y JAC con 10%.

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Por el contrario, las financieras que más redujeron el otorgamiento de créditos automotrices fueron: Mercedes-Benz con -59.5%; MG Financial Services con -29%; y KIA Finance con -9.5%.

Entre los bancos, los que más incrementaron el financiamiento automotriz hasta julio fueron: Cetelem con 87%; y BBVA con 18 por ciento.

Los principales plazos a los que se colocaron los financiamientos de vehículos ligeros nuevos fueron: 72, 60, 48 y 36 meses para el periodo de referencia.