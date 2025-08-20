logo pulso
Dólar se debilita en el mundo

Sin embargo, el peso mexicano no retrocede

Por El Universal

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Durante la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad alcista. Ayer, el peso mexicano retrocede a pesar del debilitamiento del dólar.

Lo anterior, mientras los inversores esperan conocer datos económicos clave al final de la semana, para tener mayor visibilidad sobre el crecimiento del país, comentaron los especialistas de grupo financiero Monex.

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.86 pesos por dólar, lo que significa una depreciación de 0.41% u 8 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una depreciación de 0.08%. 

El euro sube 0.13% frente al billete verde, mientas la libra gana 0.01%. El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas retrocede 0.14%, perdiendo el apetito de los inversionistas.

Los mercados accionarios registran movimientos mixtos tras una modesta agenda económica, aunque con información clave sobre la calificación crediticia de Estados Unidos y los resultados de empresas minoristas.

S&P Global mantuvo la calificación crediticia de Estados Unidos en AA+, afirmando que los ingresos por aranceles ayudan a compensar el impacto fiscal de los recortes de impuestos implementados durante la administración Trump.

Aunque la guerra comercial ha generado incertidumbre, S&P considera que dichos ingresos equilibran el presupuesto afectado por la reciente legislación fiscal. 

