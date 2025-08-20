logo pulso
Air Canada acuerda poner fin a huelga

Por AP

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Air Canada reiniciará gradualmente sus operaciones tras alcanzar un acuerdo el martes con el sindicato de sus 10.000 sobrecargos para poner fin a una huelga que alteró los planes de viaje de cientos de miles de viajeros, indicó la empresa.

El acuerdo se alcanzó después de que la aerolínea más grande de Canadá y el sindicato reanudaran las conversaciones el lunes por la noche, por primera vez desde que comenzó la huelga durante el pasado fin de semana, afectando a unos 130.000 viajeros al día en el pico de la temporada de viajes de verano. 

Los sobrecargos abandonaron sus puestos de trabajo la madrugada del sábado tras rechazar la solicitud de la empresa de entrar en un arbitraje dirigido por el gobierno, que permite que un mediador externo decida los términos de un nuevo contrato.

El sindicato señaló que el acuerdo garantizará a sus miembros el pago por el trabajo realizado mientras los aviones están en tierra, resolviendo así uno de los principales problemas que impulsaron la huelga.

“El trabajo no remunerado ha terminado. Hemos recuperado nuestra voz y nuestro poder”, dijo el sindicato en un comunicado. “Cuando nos quitaron nuestros derechos, nos mantuvimos firmes, luchamos y garantizamos un acuerdo preliminar sobre el que nuestros miembros pueden votar”, señaló.

