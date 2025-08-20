logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

CIBanco demanda al Tesoro de E. Unidos

Por El Universal

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
CIBanco demanda al Tesoro de E. Unidos

CIBanco presentó una demanda en la Corte del Distrito de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y su red de control de delitos financieros (FinCEN), luego de ser acusado de facilitar operaciones ligadas al tráfico de opioides y quedar fuera del sistema financiero estadounidense.

En un escrito de 37 páginas, sostuvo que la medida equivale a una “pena de muerte institucional”, al prohibirle cualquier transferencia de fondos con entidades financieras de Estados Unidos a partir del 4 de septiembre de 2025.

El banco mexicano alegó que la decisión fue tomada sin previo aviso ni oportunidad de defensa.

“CIBanco se enfrenta a una sentencia de muerte institucional sobre acusaciones tan carentes de especificidad que resultan inexistentes”, acusó la firma financiera mexicana, donde argumenta que la orden viola la Ley de Procedimientos Administrativos y el debido proceso establecido en la Constitución estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la demanda, la decisión del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses que administra CIBanco a través de fideicomisos, incluidos fondos de pensiones, inversiones y propiedades de ciudadanos y empresas de ese país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Air Canada acuerda poner fin a huelga
Air Canada acuerda poner fin a huelga

Air Canada acuerda poner fin a huelga

SLP

AP

CIBanco demanda al Tesoro de E. Unidos
CIBanco demanda al Tesoro de E. Unidos

CIBanco demanda al Tesoro de E. Unidos

SLP

El Universal

Dólar se debilita en el mundo
Dólar se debilita en el mundo

Dólar se debilita en el mundo

SLP

El Universal

Sin embargo, el peso mexicano no retrocede

Economía registra retroceso en julio
Economía registra retroceso en julio

Economía registra retroceso en julio

SLP

El Universal

Rompe racha de tres meses de aumentos, según las proyeciones del Inegi