Economía registra retroceso en julio

Rompe racha de tres meses de aumentos, según las proyeciones del Inegi

Por El Universal

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A

La economía mexicana habría registrado un retroceso en julio, luego de tres meses al alza, revelan las proyecciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un alza mensual de 0.2% en junio y una disminución de 0.1% en julio de 2025.

La actividad productiva del país avanzó debido a que la industria habría registrado una baja mensual estimada de 0.1% en julio, luego de una disminución observada también de -0.1% en junio. Por su parte, el sector servicios habría reportado un retroceso de 0.1% en el séptimo mes del año, luego de un alza prevista de 0.4% en el periodo inmediato anterior.

El IOAE anticipa para junio de 2025 un incremento anual de 0.1% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Se espera una disminución de 1.0% en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.8%, en el periodo de referencia.

