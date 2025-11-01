El país acelera su digitalización

Ciudad de México.- México se ubica entre los países con mayor dinamismo en su transformación digital. De acuerdo con la guía global de expansión de Nuvei, el país registrará un crecimiento compuesto de 25% anual en comercio electrónico hasta 2027, lo que lo coloca como el segundo mercado más grande de América Latina y uno de los polos digitales con mayor proyección de la región.

El estudio analiza ocho economías emergentes con alto potencial de digitalización, encabezados por Brasil, Chile, Colombia, México, India, Hong Kong, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos.

En conjunto, detalló, estos mercados alcanzarán 1.2 billones de dólares en ventas de comercio electrónico hacia 2027, con una tasa compuesta anual del 19%, casi el doble del ritmo de las economías desarrolladas.

Explicó que este avance se apoya en tres factores principales, con la creciente inclusión financiera, el predominio del comercio móvil y la expansión de los pagos en tiempo real.

En el caso mexicano, la digitalización del consumo se ha acelerado de forma notoria, donde 79% de las compras en línea se realiza desde dispositivos móviles y se espera que esta proporción aumente a 82% en los próximos dos años.

Además, uno de cada cuatro compradores digitales en el país adquiere productos de minoristas internacionales, lo que refleja una creciente apertura al comercio transfronterizo y posiciona a México como una puerta de entrada al mercado latinoamericano comparable con centros como Hong Kong, que conectan Asia con Occidente.

El documento resalta que la adopción de plataformas como Dinero Móvil (DiMo) y el crecimiento de las billeteras digitales están impulsando la inclusión financiera, mientras que la integración de métodos de pago locales y multimoneda fortalece la competitividad de los comercios mexicanos frente a otros mercados.

Según Nuvei, esta combinación de factores convierte al país en uno de los ecosistemas digitales más dinámicos de la región y en punto de referencia para empresas internacionales interesadas en expandirse en AL.