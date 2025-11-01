logo pulso
PIB turístico creció 0.4% en el segundo trimestre

Por EFE

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
PIB turístico creció 0.4% en el segundo trimestre

Ciudad de México.- La economía relacionada con el turismo en México creció un 0,4 % en el segundo trimestre de 2025, impulsado por bienes y servicios, y mantuvo la tendencia positiva registrada desde el último trimestre del 2024, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el segundo trimestre del año (abril-junio) y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) incrementó un 0,4 % respecto al trimestre previo, en términos reales, mientras que a tasa anual ascendió un 0,3 %.

Los servicios reportaron un aumento trimestral del 0,3 %, mientras que la producción de bienes registró un avance del 0,6 %, para ligar tres periodos al alza

El aumento del indicador, que el Inegi llama producto interior bruto (PIB) turístico, es resultado del incremento interanual del 1,5 % en el rubro de bienes, mientras que el de servicios se mantuvo, precisó el instituto autónomo en su reporte con base en cifras originales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El consumo turístico creció un 0,8 % durante abril-junio, respecto al lapso inmediato anterior. De manera desagregada, apuntó el Inegi, el interno aumentó 2,3 % y el receptivo cayó un 4,7 %, mientras que a tasa anual, creció un 1,9 % y en su composición, el receptivo subió 14,2 % y el interno retrocedió 0,2 %.

Los datos reflejan la tendencia al alza del turismo en México.

