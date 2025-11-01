logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

México necesita a sus socios: Ebrard

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
México necesita a sus socios: Ebrard

Ciudad de México.- En tiempos de incertidumbre, para el gobierno mexicano es necesario fortalecer el multilateralismo, trabajar con los socios comerciales y con el sector privado, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Afirmó que México registra un incremento de inversiones, pero “necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos. Sabemos que necesitamos del sector privado”.

Agregó que trabajan “arduamente en este sentido, en numerosas iniciativas, fomentando la adopción de tecnologías digitales, infraestructura inteligente y soluciones de energía verde”. 

En su participación en la APEC, en Corea del Sur, dijo que “estamos atravesando un periodo de profunda transformación global. Este tipo de cambios implica incertidumbres, pero también oportunidades”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que “el objetivo de la integración regional no sólo es esencial, sino que, desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad ética”. Añadió que se requiere mejorar el crecimiento y desarrollo interno, al mismo tiempo que se fortalece el sistema de comercio internacional, por lo que dijo, se lanzó el Plan México que plantea una estrategia industrial y económica para hacer frente a “los cambios en curso”.

El titular de Economía mantuvo breves encuentros con el secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PIB turístico creció 0.4% en el segundo trimestre
PIB turístico creció 0.4% en el segundo trimestre

PIB turístico creció 0.4% en el segundo trimestre

SLP

EFE

México necesita a sus socios: Ebrard
México necesita a sus socios: Ebrard

México necesita a sus socios: Ebrard

SLP

El Universal

México es 5to.receptor de IED
México es 5to.receptor de IED

México es 5to.receptor de IED

SLP

El Universal

El resultado tuvo que ver con reinversión de utilidades, pero no por llegada de capital nuevo

El país acelera su digitalización
El país acelera su digitalización

El país acelera su digitalización

SLP

El Universal

El país se consolida como líder digital en América Latina