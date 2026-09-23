El "superpeso" acaba a la baja

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Ciudad de México.- El superpeso perdió sus poderes debido a las acusaciones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó contra México, coincidieron analistas del sector.

Durante momentos del martes, el tipo de cambio alcanzó los 17.32 pesos por dólar y acabó sobre 17.30 en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

La última vez que la moneda mexicana cerró tan débil fue hace siete semanas, el 3 de agosto.

El peso cedió 0.5% y acumula una pérdida de 1.8% o 31 centavos en lo que va del mes patrio.

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Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo en 17.75 pesos en las ventanillas de Banamex, 12 centavos más caro que el lunes.

El peso bajó a su peor nivel desde principios de agosto por los comentarios de Trump en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), opinó el consultor en Roga Capital, Jacobo Rodríguez.

Tras alardear de la "muy buena relación" que tiene con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario republicano afirmó desde la tribuna de la ONU que es "inaceptable" compartir frontera "con un territorio controlado por los cárteles de droga".

Por su parte, el analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza, señaló que el dólar ganó fuerza por el discurso de Trump ante la ONU, con llamados a intensificar las presiones geopolíticas y económicas.

La Bolsa Mexicana de Valores logró desligarse del mercado cambiario y su principal indicador subió 1.5% para acabar sobre 64 mil 457 puntos, el mejor cierre de las últimas dos semanas.

En los principales índices estadounidenses sobresalió el Nasdaq Compuesto, con gran presencia de empresas tecnológicas, al ganar 0.5 por ciento y alcanzar un máximo histórico.

El Standard and Poor´s 500, indicador que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, se acercó por momentos a máximos históricos, impulsado por el avance en las tecnológicas pero borró la ganancia y acabó sin cambios.

Por su parte, el Promedio Industrial Dow Jones, índice bursátil conformado por las 30 empresas más sólidas y representativas en la Unión Americana, se rezagó 0.4% este martes.

Los mercados reaccionaron y el petróleo del mar del Norte, conocido como Brent y referencia en los mercados europeos, rompió a la baja los 100 dólares por barril.

Petróleos Mexicanos dio a conocer que vendió el barril en 95.45 dólares, la menor cotización desde el 8 de septiembre. La mezcla mexicana disminuyó 1.4% y lleva cinco jornadas consecutivas a la baja.