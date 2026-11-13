Falla en Microsoft afecta aplicaciones

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Chicago, Ills.- Una interrupción generalizada afectó el jueves a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, y muchos usuarios tenían problemas para usar sus cuentas de correo electrónico, además de reportar otros errores en el conjunto de aplicaciones del gigante tecnológico.

Casi 130,000 usuarios del rastreador de interrupciones Downdetector informaron problemas para acceder a Outlook poco después de la 1:00 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Desde entonces, los nuevos informes han disminuido un poco, pero muchos señalaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que tenían dificultades para cargar su bandeja de entrada.

Miles de usuarios también reportaron inconvenientes con Teams, la aplicación de mensajería laboral de Microsoft, así como con su asistente de IA Copilot y con los servicios más amplios de Microsoft 365.

Más tarde, Microsoft agregó que una parte de su infraestructura estaba "experimentando una carga elevada", lo que, según indicó, "probablemente esté contribuyendo a los errores de conectividad". La empresa consideró que muchos servidores "no estaban disponibles de forma inesperada" debido a un problema que provocó que fallaran durante las comprobaciones automatizadas.

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Microsoft no proporcionó más información sobre qué podría estar provocando esa falla.