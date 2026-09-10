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Inflación repunta a 3.3% en agosto

Se pone fin a la racha de cuatro meses a la baja del llamado impuesto de los pobres

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Inflación repunta a 3.3% en agosto
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      Ciudad de México.- La inflación repuntó con el regreso a clases, indica el informe de precios al consumidor que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este miércoles.

      La inflación, también llamado impuesto de los pobres por dañar más a quienes menos tienen, se aceleró a 3.3% en agosto y puso fin a cuatro meses consecutivos a la baja.

      La tasa se mantiene en el intervalo de variabilidad de 2% a 4% que el Banco de México (Banxico) estableció para lograr la meta explícita de 3%.

      Los productos con mayor incidencia al alza en agosto fueron la cebolla, con un incremento mensual del 32.70%; el chile serrano, con un 19.61%; el limón, con el 11.17%; el huevo, con el 8.91%; y otras frutas, con un 7.12%.

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      En contraste, bajaron la papa y otros tubérculos, un 10.66%; la calabacita, un 7.61%; el aguacate, un 6.71%; el transporte aéreo, un 5.23%; la lechuga y col, un 5.03%, y los servicios turísticos en paquete, un 4.79%.

      Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7.62%; los restaurantes y servicios de alojamiento, con un 6.27%, y los servicios educativos, con un 6.02%.

      Por su parte, la canasta de consumo mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios, avanzó un 0.26% mensual, y aumentó un 2.97% anual en agosto pasado.

      Analistas de Banorte se dicen preocupados por los potenciales efectos de El Niño en la inflación.

      Las últimas advertencias de la Organización Meteorológica Mundial y la ONU reafirman que será "muy fuerte".

      Ante esto, en el banco tienen una visión de precios más altos para frutas y verduras en los próximos meses, especialmente en el cuarto trimestre.

      En su opinión, la continuidad de las políticas locales seguirá dando estabilidad a los precios de energéticos, a pesar del recrudecimiento del conflicto en el Medio Oriente y los retos por el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

      En específico, destacaron la renovación del acuerdo para topar los precios de la gasolina de bajo octanaje y el diesel en 24 y 27 pesos por litro, que estará en vigor hasta febrero.

      Los analistas estarán atentos a los ajustes en las colegiaturas de educación básica en próximas publicaciones.

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