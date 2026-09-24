Sin alimentos por falta de dinero, 2.6 millones de hogares

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CIUDAD DE MÉXICO.- El hambre causó estragos en 2.6 millones de hogares debido a la falta de dinero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025.

El año pasado, 6.5% de los hogares experimentaron alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de recursos económicos, según las entrevistas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplicó en 7.3 millones de viviendas. Tabasco tuvo el mayor registro, con 15.3% de los hogares sin acceso a alimentos, y le siguió Oaxaca, donde 10.1% de viviendas padecieron el mismo problema.

Entre los 753 municipios censados destacó San Martín Peras, Oaxaca, donde 47% de los hogares alguna vez quedaron sin alimentos y fue la mayor tasa del país; el segundo lugar fue Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, con 41.6%. Las cifras reflejan un problema de poder adquisitivo, explicó el director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández García.

El acceso a los alimentos no depende sólo de que exista oferta, sino de que los hogares tengan ingresos suficientes y estables para adquirirlos, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

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"Cuando el ingreso disponible es limitado, cualquier alza en el precio de alimentos o en otros gastos esenciales puede reducir la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades", expuso.

Desde su punto de vista, para reducir este problema se requieren medidas de corto plazo, como apoyos focalizados a los hogares más vulnerables, pero también soluciones estructurales: mayor generación de empleo formal, mejores ingresos y crecimiento de la productividad.