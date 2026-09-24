logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Sin alimentos por falta de dinero, 2.6 millones de hogares

Aporta el dato la Encuesta Intercensal del Inegi

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Sin alimentos por falta de dinero, 2.6 millones de hogares
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- El hambre causó estragos en 2.6 millones de hogares debido a la falta de dinero, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025.

      El año pasado, 6.5% de los hogares experimentaron alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de recursos económicos, según las entrevistas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aplicó en 7.3 millones de viviendas. Tabasco tuvo el mayor registro, con 15.3% de los hogares sin acceso a alimentos, y le siguió Oaxaca, donde 10.1% de viviendas padecieron el mismo problema.

      Entre los 753 municipios censados destacó San Martín Peras, Oaxaca, donde 47% de los hogares alguna vez quedaron sin alimentos y fue la mayor tasa del país; el segundo lugar fue Atlamajalcingo del Monte, Guerrero, con 41.6%. Las cifras reflejan un problema de poder adquisitivo, explicó el director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández García.

      El acceso a los alimentos no depende sólo de que exista oferta, sino de que los hogares tengan ingresos suficientes y estables para adquirirlos, dijo durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Cuando el ingreso disponible es limitado, cualquier alza en el precio de alimentos o en otros gastos esenciales puede reducir la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades", expuso.

      Desde su punto de vista, para reducir este problema se requieren medidas de corto plazo, como apoyos focalizados a los hogares más vulnerables, pero también soluciones estructurales: mayor generación de empleo formal, mejores ingresos y crecimiento de la productividad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Deuda global supera los 365 billones de dólares
      Deuda global supera los 365 billones de dólares

      Deuda global supera los 365 billones de dólares

      SLP

      El Universal

      El gasto en intereses de gobiernos maduros supera inversiones en inteligencia artificial, defensa y energías limpias.

      Empresarios piden cambios a iniciativa de pagos digitales
      Empresarios piden cambios a iniciativa de pagos digitales

      Empresarios piden cambios a iniciativa de pagos digitales

      SLP

      El Universal

      Hay preocupaciones sobre obligatoriedad en sectores estratégicos y exclusión del efectivo

      La meta, mil 600 kilómetros en obras para trenes de pasajeros
      La meta, mil 600 kilómetros en obras para trenes de pasajeros

      La meta, mil 600 kilómetros en obras para trenes de pasajeros

      SLP

      El Universal

      El director de la Agencia de Trenes resaltó la conexión de 41 millones de personas y reducción de emisiones.

      OCDE sube su previsión de PIB
      OCDE sube su previsión de PIB

      OCDE sube su previsión de PIB

      SLP

      El Universal

      Aumenta de 0.8% a 1.5% su pronóstico para México