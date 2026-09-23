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OCDE sube su previsión de PIB

Aumenta de 0.8% a 1.5% su pronóstico para México

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
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OCDE sube su previsión de PIB
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      Ciudad de México.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mejoró de 0.8% a 1.5% su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana este año.

      Esta previsión coincide con el punto medio del rango previsto por el gobierno, que va de 1 por ciento a 2%, según los Criterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el 8 de septiembre.

      También coincide con las proyecciones del Banco de México, BNP Paribas, Bankaool, Barclays, Bank of America, GBM y XP Investments, pero está por encima del avance de 1.2% planteado por el Fondo Monetario Internacional.

      La OCDE mantuvo en 1.8 por ciento el pronóstico para el Producto Interno Bruto (PIB) en 2027 con el argumento de mayor fabricación de productos tecnológicos y flexibilización de la política monetaria.

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      La expansión de México será menor al promedio global, que será de 2.9 por ciento en 2026 y 3% en 2027, según el Reporte Intermedio del Panorama Económico de la OCDE: Resistiendo golpes sucesivos.

      Estados Unidos crecerá 2.2% este año y 3% el próximo; en tanto que Canadá 0.9% y 1.3%.

      La OCDE calcula que la inflación mexicana se acelerará a 4.1% este año y será de 3.4% durante el 2027.

      "La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá será un obstáculo para el crecimiento del comercio regional", advirtió.

      Explicó que los cambios en las políticas comerciales impactan el PIB mundial.

      La OCDE, en la que participan 38 países, indicó que el crecimiento global se moderó en la primera mitad de 2026, pero se mantiene resistente en la mayoría de los países, pese a los efectos adversos del conflicto en Medio Oriente.

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