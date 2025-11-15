Peso mexicano liga dos semanas de ganancias

Ciudad de México.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.31 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.81% o 15 centavos respecto a la jornada del viernes anterior, con lo que logra ligar dos semanas de ganancias, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este viernes en 18.79 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.58% o 11 centavos por debajo del cierre de la semana pasada.

El mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nasdaq Composite que cayó 0.45% en la semana, retrocediendo por segunda semana al hilo. El Dow Jones registró un alza de 0.34%, ganando en cuatro de las últimas cinco semanas y alcanzando un nuevo máximo histórico; por su parte, el S&P 500 subió 0.08%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la semana con una pérdida de 1.65%, luego de dos semanas al hilo de avances. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Bimbo, con una caída de 7.92%; Becle, -6.15%; Grupo Carso, -5.43%; Grupo Aeroportuario del Sureste, -3.82%; y Coca-Cola Femsa, -3.71%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el mercado de materias primas, el oro cerró la semana cotizando en 4 mil 83 dólares por onza, con una ganancia de 2.14 por ciento.