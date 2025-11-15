Pemex provoca enorme boquete en presupuesto

Ciudad de México.- Pemex provocó un boquete en las finanzas públicas de 6 mil millones de pesos, puesto que produce menos petróleo de lo previsto por el gobierno federal.

El hoyo presupuestal se debe a que la compañía, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, reportó con sus socios una producción promedio de 1.63 millones de barriles diarios de crudo entre enero y septiembre, 8.8% menos que en el mismo periodo de 2024 y es el segundo año consecutivo a la baja.

La extracción de crudo está por debajo del bombeo promedio de 1.82 millones de barriles, sin la plataforma de privados, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2025, cuyas proyecciones fueron utilizadas como parámetro en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de este año.

Esta diferencia genera un deterioro presupuestal de 69 mil 600 millones de pesos, que fue parcialmente compensado por los 63 mil 600 millones de pesos adicionales que deja el mayor precio de la mezcla mexicana de exportación, cuyo promedio ha sido de 62.5 dólares por barril, frente a los 57.8 que pronosticó la dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La plataforma de producción ha disminuido debido a la maduración de los pozos existentes y porque los nuevos, cavados en el sexenio anterior, han dado resultados insuficientes, coincidieron expertos consultados.

“Las perspectivas de que la producción de Pemex aumente en el mediano plazo son desalentadoras, lo que implica un riesgo para los ingresos de la empresa, principalmente en un potencial entorno internacional de precios bajos”, mencionó Adrián Duhalt, analista independiente, a este diario.

Desde su punto de vista, la producción petrolera se apoyará en la iniciativa privada.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, informó que se requiere extraer 1.8 millones de barriles diarios de crudo para cubrir la demanda nacional y captar ingresos por la venta del hidrocarburo en el extranjero.

“Para el cumplimiento de las metas, adicionalmente se contempla la participación de la iniciativa privada”, comentó en su reciente comparecencia en el Senado.

“El plan incorpora las asignaciones para el desarrollo mixto, en el que Pemex mantiene la titularidad de las asignaciones y comparte beneficios y riesgos”.