Precio de crudo roza los 100 dpb
Mientras, el mercado estadounidense frena su racha
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Nueva York.- Los precios del petróleo se subieron tras las más recientes amenazas al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y las acciones en EU bajaron de sus récords recientes.
Los principales índices accionarios de Wall Street se alejaron de niveles récord, donde el Dow Jones lideró las caídas con 1.21 por ciento, en los 50 mil 687.07 enteros, seguido por el Nasdaq con 0.89 por ciento, en las 26 mil 853.98 unidades, y el S&P 500 que restó 0.74%, se colocó en los 7 mil 553.68 puntos.
En tanto, dentro del mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se colocó en los 96.02 dólares por barril, ya que sumó 2.61 por ciento, mientras que el Brent con 1.98 por ciento más, cotizó en los 97.92 billetes verdes por unidad.
Pemex exportó ayer el barril de crudo en 93.53 dólares y acumula una ganancia de 74.4% o 39.91 dólares en el año.
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Lo que pesó sobre el mercado fue un alza de 1,9 % en el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, que lo devolvió a 97,81 dólares. Subió después de que Estados Unidos e Irán dijeron que lanzaron represalias por ataques o intentos anteriores.
Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,88 %, en una sesión con cierres negativos en el mundo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68.285,82 unidades.
"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, debido a un incremento en la aversión al riesgo. En Estados Unidos, los tres principales índices retrocedieron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.
Al interior del mercado mexicano destacaron las pérdidas de las emisoras Gentera (-3,41 %) y Grupo México (-3,04 %).
En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,29 % frente al dólar, al cotizar en 17,34 unidades por billete verde, frente a los 17,29 en la jornada anterior, según datos de Banco de México.
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