Prevén un impulso a la industria de aluminio

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Ciudad de México.- La mayor demanda de automóviles híbridos y eléctricos generará un crecimiento promedio anual de 7.2%, aproximadamente, en el mercado de aluminio, previó el CEO de la Sociedad Mexicana de Fundidores, Bruno Jaramillo.

Lo que implica un fuerte impulso con respecto al 2.3% de crecimiento acumulado del 2022 al 2025.

Se estima que de mil 650 millones de dólares que generó la industria en 2025, se llegará a un valor del mercado de la función a presión de aluminio de 2 mil 510 millones de dólares.

Explicó que el aluminio gana terreno porque los nuevos automóviles necesitan reducir el peso y mejorar la eficiencia.

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Jaramillo dijo que México se mantiene en el ranking de los 10 principales países fundidores del mundo, a pesar de que Turquía ya produce más que la industria mexicana.

El primer lugar pertenece a China, luego India, EU, Japón, Rusia, Alemania y en el séptimo al noveno están Turquía, México, Brasil y Corea del Sur.

El presidente de la Sociedad Mexicana de Fundidores, región Norte, Fernando Morales dijo que la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos ha representado un beneficio para el sector de la fundición.