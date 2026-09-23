logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Prevén un impulso a la industria de aluminio

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Prevén un impulso a la industria de aluminio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La mayor demanda de automóviles híbridos y eléctricos generará un crecimiento promedio anual de 7.2%, aproximadamente, en el mercado de aluminio, previó el CEO de la Sociedad Mexicana de Fundidores, Bruno Jaramillo.

      Lo que implica un fuerte impulso con respecto al 2.3% de crecimiento acumulado del 2022 al 2025. 

      Se estima que de mil 650 millones de dólares que generó la industria en 2025, se llegará a un valor del mercado de la función a presión de aluminio de 2 mil 510 millones de dólares.

      Explicó que el aluminio gana terreno porque los nuevos automóviles necesitan reducir el peso y mejorar la eficiencia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Jaramillo dijo que México se mantiene en el ranking de los 10 principales países fundidores del mundo, a pesar de que Turquía ya produce más que la industria mexicana.

      El primer lugar pertenece a China, luego India, EU, Japón, Rusia, Alemania y en el séptimo al noveno están Turquía, México, Brasil y Corea del Sur.

      El presidente de la Sociedad Mexicana de Fundidores, región Norte, Fernando Morales dijo que la fabricación de vehículos híbridos y eléctricos ha representado un beneficio para el sector de la fundición.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Profeco alerta por boletos falsos para festival Live at Munet
      Profeco alerta por boletos falsos para festival Live at Munet

      Profeco alerta por boletos falsos para festival Live at Munet

      SLP

      El Universal

      CFE y autoridades locales no han autorizado evento en Museo Nacional de Energía y Tecnología.

      IA podría facilitar préstamos financieros a trabajadores
      IA podría facilitar préstamos financieros a trabajadores

      IA podría facilitar préstamos financieros a trabajadores

      SLP

      El Universal

      16.8 millones de mexicanos independientes enfrentan rechazo en préstamos por modelos tradicionales.

      Crece 6.3% el financiamiento automotriz en México
      Crece 6.3% el financiamiento automotriz en México

      Crece 6.3% el financiamiento automotriz en México

      SLP

      El Universal

      Para vehículos nuevos creció 8%, mientras que para seminuevos disminuyó 3%

      Rechaza CSP incremento a deuda pública por Programas Bienestar
      Rechaza CSP incremento a deuda pública por Programas Bienestar

      Rechaza CSP incremento a deuda pública por Programas Bienestar

      SLP

      El Universal

      Proyecciones indican que deuda pública llegará a 56.5% del PIB en 2031