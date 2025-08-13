logo pulso
Prohíben importación temporal de calzado

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Prohíben importación temporal de calzado

Ciudad de México.- Ante el abuso de empresas maquiladoras que supuestamente importan zapatos temporalmente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que se prohibirá la entrada a México de calzado terminado sin pagar impuestos.

El decreto, por el que se pondrá un arancel de, al menos, 25% se publicará próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con la finalidad de impedir que entre calzado vía contrabando técnico, es decir, entra al país porque supuestamente se va a exportar, pero se queda para venta en el mercado nacional.

La importación temporal ilegal de ese producto aumentó en 159%, lo que provocó que de 2019 al 2024 cayó la actividad de la industria en 12.8%, con ello se muestra que la importación desventajosa “destruye” a la manufactura mexicana.

El secretario expuso que “en los últimos años ha habido un incremento desmedido, injustificado, de la importación en nuestro país de calzado terminado, sin pagar el IVA, lo cual ha puesto a nuestra industria nacional en grave desventaja. Me dirán ustedes, bueno, ¿y por qué no se pagaba el IVA? Porque lo presentaban como importación temporal, engañando a la autoridad, obviamente”.

Los maquiladores, agregó, decían que iba a ser una importación temporal de ese producto para su posterior exportación y, por ello, no se pagaba IVA, pero en realidad abusaban de la regulación, mentían y le daban la vuelta a la regulación.

