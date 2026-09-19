Propone SHCP aumentar la tasa por uso de vías

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Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso actualizar la tasa del Derecho por uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas, como parte de las iniciativas que integran el Paquete Económico 2027.

La medida contempla modificar el esquema aplicable a los concesionarios ferroviarios que se encuentren en el año 16 a partir de la entrada en vigor de su concesión, según indicó la dependencia del gobierno federal en un comunicado.

Plantea elevar la tasa de 1.25% a 3% de los ingresos brutos generados por el uso de las vías férreas, lo que representa un incremento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos de las empresas.

De acuerdo con Hacienda, "no se prevé un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en mercancías, ya que el pago de los derechos es poco relevante en los costos totales de las empresas concesionarias, además de tener un ponderador bajo en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)".

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"La finalidad es lograr un equilibrio razonable entre la rentabilidad de las concesiones, la competitividad del transporte ferroviario y la recuperación del Estado sobre los bienes públicos", argumentó la SHCP.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) analiza el aumento que propone la SHCP.

En un comunicado, la AMF refrendó su disposición para "trabajar con las autoridades en la construcción de alternativas que permitan fortalecer la recaudación, preservar la competitividad y mantener las condiciones necesarias para continuar invirtiendo en la infraestructura ferroviaria del país".

La agrupación encabezada por Francisco Fabila señaló que "el ferrocarril de carga es una industria intensiva en capital y con altos niveles de reinversión", por lo que resulta relevante considerar algunos elementos de su estructura económica y fiscal.