Aumenta CAT de las hipotecas

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Ciudad de México.- Los recortes de tasas de interés del banco central de poco han servido a los mexicanos que buscan adquirir vivienda con una hipoteca.

El Costo Anual Total (CAT) promedio de los créditos para comprar casa o departamento repuntó a 13.96% en abril y fue el más caro desde que comenzó 2026, señala la información disponible en el Banco de México (Banxico) sobre las tasas que piden los bancos y sociedades financieras reguladas.

El CAT comprende la tasa de interés, comisiones, bonificaciones, seguros obligatorios y gastos por otros servicios. Hay instituciones que cobraron 28.18%.

Tan sólo la tasa promedio llegó a 11.46% y fue la mayor desde diciembre del año pasado.

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El mercado cobra hipotecas más altas a pesar de que Banxico bajó su principal tasa de 11.25% a 6.50% en dos años, la cual sirve de referencia a la banca para determinar los intereses que piden a los usuarios por los préstamos de dinero, explica la Condusef.

El director de Aporta Consultoría Estratégica, Jorge Flores Kelly, indicó que el CAT hipotecario permanece cerca de 14% después de los recortes de Banxico por la combinación de tres factores.

El primero se debe a un entorno económico más débil que eleva la percepción de riesgo, el segundo por una transmisión incompleta de la política monetaria y el tercero por el piso mayor de márgenes bancarios de lo que normalmente asumimos, comentó a este diario.

"Ya no estamos sólo ante un rezago monetario. Empieza a verse un piso relativamente alto en el crédito hipotecario en México", opinó Flores Kelly.

La necesidad de vivienda es estructural y enorme, pues el rezago ronda los 8.4 millones de hogares y se proyectan 6.6 millones de unidades más hacia 2030, pero la demanda que sí puede pagar el crédito al precio actual está reprimida.

La vivienda se encareció 8.7% en 2025, más del doble de la inflación, y para una casa de 2 millones se piden ingresos de 60 mil pesos al mes, inalcanzable para cerca de 70% de la población activa, dijo.

Los registros del Banco de México muestran que el crédito otorgado por la banca comercial para la vivienda de interés social se hundió 13% en abril al restar la inflación y fue la caída más significativa en cuatro años.

En cambio, el financiamiento para vivienda del segmento medio y residencial se aceleró 1% tras avanzar 0.3% en marzo.