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Robo al transporte alcanza 7 mmdp

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Robo al transporte alcanza 7 mmdp
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      Ciudad de México.- Especialistas en materia de seguridad y representantes de la Guardia Nacional (GN) estimaron que el robo al autotransporte de carga representa un impacto económico de más de 7 mil millones de pesos anuales en México.

      Un problema que, sumado a las nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos, obliga a las empresas a replantear sus estrategias de seguridad y protección patrimonial.

      En la mesa de expertos, Bosch, director de AI27, empresa mexicana especializada en seguridad con casi 25 años de trayectoria, destacó la necesidad de evolucionar hacia modelos de protección integral que combinen innovación tecnológica, inteligencia preventiva y talento humano para anticipar riesgos y garantizar la continuidad operativa de las organizaciones.

      Es posible evitar peligros como robo de mercancías, de vehículos, entre otros, y sobre todo sanciones de distinta índole, por medio de la prevención estableciendo políticas dentro de las empresas con la intención de asegurar los bienes y mercancías de las empresas.

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      Además, determinar y operar estrategias en las áreas de seguridad y logística de manera acertada permite menor gasto.

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