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Se estanca la inversión en México, advierten

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
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Se estanca la inversión en México, advierten
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      Ciudad de México.- A pesar de las acciones del Plan México para promover la llegada de capital, la inversión no levanta en el país debido a factores como la incertidumbre jurídica, la disponibilidad de energéticos y la inseguridad, alertan especialistas y organismos empresariales.

      A ello se suman elementos externos como la inflación a causa de la disrupción del sector petrolero por el conflicto en Medio Oriente y el esquema arancelario impulsado por Estados Unidos, señalan.

      En consecuencia, a febrero pasado —último dato disponible— la Inversión Fija Bruta, es decir, gasto en construcción, maquinaria y equipo, acumuló 18 meses al hilo cayendo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Además, pese a que la Secretaría de Economía informó que en el primer trimestre del año la Inversión Extranjera Directa (IED) que atrajo México marcó un récord de 23 mil 591 millones de dólares, apenas 7 por ciento de ese total, o mil 705 millones de dólares, correspondió a nuevas inversiones.

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      Los empresarios "no están invirtiendo ahorita como se debiera", advirtió hace una semana el presidente honorario de Grupo Kaluz, Antonio del Valle Ruiz, quien estuvo presente en un evento del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi).

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