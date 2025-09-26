Tendrá Mundial tres mascotas

CORAL GABLES, Florida.- El Mundial del próximo año tendrá tres mascotas: un águila calva llamada Clutch para representar a Estados Unidos, un jaguar denominado Zayu en México y un alce de nombre Maple en Canadá.

La FIFA hizo su anuncio el jueves, a menos de nueve meses de la inauguración del torneo el 11 de junio, el primer Mundial que se escenificará en tres naciones.

“Estas tres mascotas son un elemento esencial del ambiente festivo que estamos creando para este histórico torneo, y estoy convencido de que se ganarán el cariño de los aficionados de Norteamérica y del mundo entero”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA indicó que Maple, Zayu, y Clutch serán las primeras mascotas oficiales de uno de sus torneos que se incorporarán como personajes interactivos del videojuego FIFA Heroes que saldrá el próximo año.

En su anuncio, la FIFA describió a Clutch como un centrocampista “audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él”.

De Zayu, se indicó que “habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país” y un delantero “que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a defensores con su agilidad y velocidad”.

Maple fue destacado como un arquero que “nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país”.

Para el Mundial de 1994 en Estados Unidos, los organizadores presentaron un perro llamado Striker; un león llamado Willie (Inglaterra 1966), un niño de nombre Juanito (México 1970), dos niños llamados Tip y Tap (Alemania Occidental 1974), Gauchito (Argentina 1978); Naranjito (España 1982); el chile jalapeño Pique (México 1986); la figura de palo Ciao (Italia 1990); el gallo Footix (Francia 1998); las criaturas futuristas Ato, Kaz y Nik (Japón y Corea 2002).; el león Goleo VI y el balón Pille (Alemania 2006).