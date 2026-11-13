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Terremoto de Nvidia sacude a Wall Street

El mercado de NY cierra en rojo tras el escándalo en Nvidia y la subida del precio del petróleo

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Terremoto de Nvidia sacude a Wall Street
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      Nueva York.- Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.36% después de la subida del precio del petróleo y el terremoto desatado en Nvidia que culminó con la dimisión de su consejero ejecutivo, Jensen Huang.

      Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restó 189 puntos, hasta los 52,297; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0.35%, hasta los 7,592 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió un 0.39%, hasta las 25,366 unidades.

      La empresa estrella de la inteligencia artificial (IA), Nvidia, perdió un 4.34% de sus acciones al final de la sesión, después de que llegaran a bajar un 15 % en las operaciones previas a la apertura de la bolsa.

      La caída de Nvidia benefició a otras compañías del sector como AMD, que sumó un 5.86%; Broadcom, que ganó un 5.54%; y Qualcomm, que avanzó un 0.32%.

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      El fondo El iShares Semiconductor ETF (SOXX) cedió un 0,26 % al final de la jornada, una demostración de que pese a las ventas de Nvidia, los inversores siguieron apostando por el sector.

      Más allá de la IA, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 2.55%, hasta los 88.74 dólares el barril, impulsado por las últimas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que no es necesario un acuerdo con Irán.

      Al cierre de la sesión de este jueves, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,21 dólares respecto al cierre anterior.

      Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este jueves un 0.27% para interrumpir una racha de siete jornadas al alza, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 71,811.2 unidades.

      Del lunes al miércoles, el mercado mexicano se apuntó tres nuevos máximos históricos en fila, el último de 72,002.05 puntos.

      "El mercado de capitales registró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, resaltando la caída de las acciones de Nvidia de 4.34%, dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

      Al interior del mercado mexicano destacaron los retrocesos de las emisoras: Volaris (-6.34%), Banregio (-2.56%), Coca-Cola Femsa (-2.27%), Industrias Peñoles (-2.17%) y Grupo Aeroportuario del Centro (-2.04%).

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