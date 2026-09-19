Warren Buffett deja la dirección de Berkshire
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Nueva York.- El magnate Warren Buffett anunció este viernes que deja la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y pasa el testigo a su hijo, Howard Buffett, menos de un año después de ceder la dirección ejecutiva a Greg Abel.
Buffett, de 96 años, envió una carta dirigida a sus accionistas para despedirse antes de pasar a ser presidente emérito de Berkshire, sin abandonar el consejo de administración.
"El padre tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire llegar a un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos espera", declaró.
Conocido como el ´Oráculo de Omaha´ por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffet se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965.
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A principios de este año, Buffett cedió la dirección ejecutiva a Abel, miembro de la junta directiva de Berkshire desde 2018, y presidente y director ejecutivo de la filial energética de la empresa, Berkshire Hathaway Energy, desde 2011.
Ahora, la presidencia la asumirá su hijo, Howard Buffett, consejero del conglomerado durante 33 años.
A su juicio, la empresa está en "excelentes manos", entre otras, las suyas, porque no dejará de ser accionista.
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