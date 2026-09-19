logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Warren Buffett deja la dirección de Berkshire

Por EFE

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
A
Warren Buffett deja la dirección de Berkshire
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- El magnate Warren Buffett anunció este viernes que deja la presidencia del conglomerado Berkshire Hathaway y pasa el testigo a su hijo, Howard Buffett, menos de un año después de ceder la dirección ejecutiva a Greg Abel.

      Buffett, de 96 años, envió una carta dirigida a sus accionistas para despedirse antes de pasar a ser presidente emérito de Berkshire, sin abandonar el consejo de administración.

      "El padre tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo. Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire llegar a un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos espera", declaró.

      Conocido como el ´Oráculo de Omaha´ por su capacidad para anticiparse a las tendencias de los mercados, Buffet se despidió de los accionistas y agradeció el trabajo compartido en Berkshire, para la que ha trabajado desde 1965.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A principios de este año, Buffett cedió la dirección ejecutiva a Abel, miembro de la junta directiva de Berkshire desde 2018, y presidente y director ejecutivo de la filial energética de la empresa, Berkshire Hathaway Energy, desde 2011.

      Ahora, la presidencia la asumirá su hijo, Howard Buffett, consejero del conglomerado durante 33 años.

      A su juicio, la empresa está en "excelentes manos", entre otras, las suyas, porque no dejará de ser accionista.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        BMV cierra semana con retroceso y pérdidas
        BMV cierra semana con retroceso y pérdidas

        BMV cierra semana con retroceso y pérdidas

        SLP

        EFE

        El peso mexicano perdió valor frente al dólar, cerrando en 17.23 unidades

        Pretende INA sustituir importaciones
        Pretende INA sustituir importaciones

        Pretende INA sustituir importaciones

        SLP

        El Universal

        Ahora OpenAI alerta de nuevas conductas de IA
        Ahora OpenAI alerta de nuevas conductas de IA

        Ahora OpenAI alerta de nuevas conductas de IA

        SLP

        AP

        Le resultan preocupantes a la empresa y se compromete a supervisarla más

        Estados, reprobados en transparencia
        Estados, reprobados en transparencia

        Estados, reprobados en transparencia

        SLP

        El Universal