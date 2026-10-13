Elenco de "Breaking Bad" despide a RJ Mitte

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La muerte del actor RJ Mitte, recordado por interpretar a Walter White Jr. en la serie "Breaking Bad", conmocionó a sus compañeros de reparto, quienes compartieron emotivos mensajes para despedirlo, Bryan Cranston, Aaron Paul, Dean Norris y Matt Jones expresaron su tristeza por la pérdida del intérprete, quien murió a los 34 años.

RJ Mitte cumplió su sueño antes de su fallecimiento

Días antes de su fallecimiento, Mitte había cumplido uno de los deseos de su lista de sueños: dar su primer paseo en globo aerostático junto a Luis Moncada, actor que también participó en la exitosa producción de AMC.

El encuentro ocurrió el pasado 4 de octubre, durante el Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Albuquerque, en Nuevo México, apenas ocho días antes de la muerte del actor.

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De acuerdo con un mensaje de la compañía StrangeKind Ballooning, Mitte disfrutó la experiencia, saludó a otros pasajeros, convivió con la tripulación y se tomó fotografías con sus seguidores después de aterrizar, incluso se quedó a ayudar a recoger el globo.

El actor había contado que, mientras filmaba "Breaking Bad" en Albuquerque, trabajó con un equipo de globos aerostáticos, pero su contrato le impedía subir a uno, años después, finalmente pudo disfrutar del paseo que tanto había esperado.

La compañía recordó con cariño aquella mañana y expresó que esperaba recibirlo nuevamente para otro vuelo, sin imaginar que aquella sería la primera y última ocasión en que compartirían esa experiencia.

Reacciones de compañeros de reparto y mensajes de despedida

Bryan Cranston y Aaron Paul despiden a RJ Mitte

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Bryan Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la ficción.

"Estoy sumido en la desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en Breaking Bad, ha fallecido", escribió el actor en una publicación dedicada a su compañero.

Cranston recordó que Mitte tenía apenas 14 años cuando comenzó a trabajar en la serie y destacó la determinación con la que enfrentó el exigente calendario de grabaciones, también señaló que, con el paso del tiempo, fue testigo de su evolución hasta convertirse en un gran actor.

Por su parte, Aaron Paul, quien dio vida a Jesse Pinkman, manifestó su cariño por Mitte, aunque sus personajes no compartieron escenas en la producción.

"RJ, te quiero, amigo mío. Te echaremos de menos", declaró Paul a The Hollywood Reporter.

El actor también aprovechó para dirigirse a quienes pudieran estar atravesando momentos difíciles: "Y a quien sea que esté leyendo esto, por favor recuerda que eres amado y que no estás solo. Nunca lo olvides".

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, el tío de Walter White Jr. en la serie, también expresó su tristeza por la noticia.

"Estoy con el corazón roto", escribió Norris, quien describió a Mitte como un joven encantador y envió sus condolencias a sus seres queridos.

Matt Jones recuerda su último encuentro con el actor

Otro integrante del elenco que compartió un mensaje de despedida fue Matt Jones, conocido por interpretar a Brandon "Badger" Mayhew.

En Instagram, Jones recordó que se encontró con Mitte por última vez en enero de 2025, durante aquella reunión, ambos bromearon mientras participaban en una fotografía grupal y conversaron sobre sus vidas.

Según relató, Mitte tenía grandes planes para el futuro y quería que lo visitara en su nueva casa en Texas, incluso habían considerado acudir a un club propiedad de Steven Michael Quezada, otro actor de "Breaking Bad", pero Jones decidió no ir porque estaba cansado.

"Lo siento mucho", escribió, al recordar que conoció a Mitte hace 19 años, cuando el actor tenía apenas 15.

Activismo y legado de RJ Mitte en inclusión y discapacidad

Además de su trabajo como actor, RJ Mitte fue reconocido por su activismo en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

Mitte tenía parálisis cerebral, una condición que también formó parte de la historia de Walter White Jr., su experiencia personal le permitió aportar autenticidad al personaje y utilizar su plataforma para promover la inclusión y combatir los estereotipos.

Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, además de presidir The Mitte Foundation, organización con la que respaldó iniciativas filantrópicas y comunitarias.

Su representante, Sean Reilly, confirmó el fallecimiento y lo recordó como un actor querido, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad; la causa de su muerte no fue revelada inicialmente por su representante, pero medios estadounidenses, entre ellos TMZ, informaron que el actor murió por suicidio en Texas.

Mitte se incorporó a "Breaking Bad" en 2008 y participó en la serie durante sus cinco temporadas, hasta 2013, también actuó en producciones como "Guardianes de la Justicia", "Switched", "Los Elegidos" y "The Oak Room".