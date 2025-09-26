logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Trece años de cárcel, le dan a violador huasteco

Lo señalan de abusar de una persona menor de edad en Axtla de Terrazas

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Trece años de cárcel, le dan a violador huasteco

Agentes de la Fiscalía General del Estado, obtuvieron una sentencia condenatoria contra David “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de violación agravada en contra de una persona menor de edad en el municipio de Axtla de Terrazas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, el sentenciado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas ocasiones dentro de un domicilio del municipio mencionado. Personal adscrito a la Delegación Sexta de la FGESLP inició las investigaciones correspondientes, logrando que se librara una orden de aprehensión en su contra.

Una vez que la Policía de Investigación cumplimentó el mandato, el imputado fue vinculado a proceso y se desarrolló un procedimiento penal y en etapa intermedia, litigadores de la Fiscalía lograron que David “N” aceptara su responsabilidad en los hechos, solicitando la aplicación de un procedimiento abreviado, el cual fue aprobado por el Juez de control.

Como resultado, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria en contra del acusado, imponiéndole 13 años y tres meses de prisión, además de dos sanciones económicas: una como reparación del daño y otra de carácter pecuniario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sentenciado permanecerá interno en un Centro de Reinserción Social de la región durante el tiempo de la condena, lapso en el que también se le suspenderán sus derechos políticos y civiles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ambulancia choca contra muro de contención
Ambulancia choca contra muro de contención

Ambulancia choca contra muro de contención

SLP

Redacción

Detienen a cinco vendedores de droga
Detienen a cinco vendedores de droga

Detienen a cinco vendedores de droga

SLP

Redacción

Lo procesan por violencia familiar y lesiones
Lo procesan por violencia familiar y lesiones

Lo procesan por violencia familiar y lesiones

SLP

Redacción

Con marihuana, encierran par de individuos
Con marihuana, encierran par de individuos

Con marihuana, encierran par de individuos

SLP

Redacción