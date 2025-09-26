Trece años de cárcel, le dan a violador huasteco

Agentes de la Fiscalía General del Estado, obtuvieron una sentencia condenatoria contra David “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de violación agravada en contra de una persona menor de edad en el municipio de Axtla de Terrazas.

De acuerdo con la denuncia presentada ante agentes del Ministerio Público, el sentenciado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas ocasiones dentro de un domicilio del municipio mencionado. Personal adscrito a la Delegación Sexta de la FGESLP inició las investigaciones correspondientes, logrando que se librara una orden de aprehensión en su contra.

Una vez que la Policía de Investigación cumplimentó el mandato, el imputado fue vinculado a proceso y se desarrolló un procedimiento penal y en etapa intermedia, litigadores de la Fiscalía lograron que David “N” aceptara su responsabilidad en los hechos, solicitando la aplicación de un procedimiento abreviado, el cual fue aprobado por el Juez de control.

Como resultado, la autoridad judicial emitió una sentencia condenatoria en contra del acusado, imponiéndole 13 años y tres meses de prisión, además de dos sanciones económicas: una como reparación del daño y otra de carácter pecuniario.

El sentenciado permanecerá interno en un Centro de Reinserción Social de la región durante el tiempo de la condena, lapso en el que también se le suspenderán sus derechos políticos y civiles.