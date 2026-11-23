¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó cambios en su gabinete y confirmó que Omar García Harfuch continuará al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que en los últimos días circularan versiones sobre una posible salida del funcionario.

Al ser cuestionada sobre la permanencia del secretario, la mandataria federal aseguró que no está contemplado ningún movimiento en su equipo de trabajo y rechazó conocer el origen de los rumores.

"No sé de dónde salió ese rumor. Omar está en la Secretaría de Seguridad y si él no dispone otra cosa, yo lo mantengo ahí en la Secretaría de Seguridad. No se prevén cambios", respondió.

Ante la pregunta expresa sobre si habría modificaciones en el gabinete, Sheinbaum respondió tajante que no.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Anuncia reforzamiento de seguridad en Sinaloa

García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro", identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 23 de noviembre en Palacio Nacional, García Harfuch acusó impunidad porque "hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años".

El secretario de Seguridad también lamentó, a nombre del Gabinete de Seguridad, la muerte de los cuatro militares durante el operativo para capturar a "El Chapo Isidro" y externó su solidaridad con quienes resultaron lesionados: "Sabían que arriesgaban la vida, cumplieron su misión con valentía, con decisión y con una profunda entrega a México".

"El propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar: salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad para decidir qué hacer con su vida.

"Pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años", expresó el titular de la SSPC.

Al destacar la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar la presencia federal en Sinaloa con el objetivo de proteger a la población, García Harfuch expuso un reforzamiento de seguridad en el estado con medios para que las autoridades "puedan llegar a tiempo cuando una familia pida ayuda".

Además de las 100 patrullas que fueron entregadas en meses anteriores, el secretario de Seguridad anunció que en los próximos días iniciará la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la policía estatal, policía municipal de Culiacán y policía de Mazatlán, así como 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 camionetas blindadas para la policía del estado y policía municipal de Culiacán y policía de Mazatlán.

También capacitación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de otras instituciones. Explicó que cada corporación, además recibirá una Unidad Águila equipada con drones de vigilancia y entrenamiento para llevar a cabo esta función.

También por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango se instalarán 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas. El centro de monitoreo carretero federal de la SSPC operará el sistema a partir de mediados de diciembre y a esto tendrá acceso la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Marina.

"El Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones. Por instrucciones de la presidenta, el gabinete de Seguridad nos trasladaremos mañana a Culiacán para la primera entrega de patrullas, una evaluación de la situación de seguridad en el estado y una reunión de seguridad con la gobernadora y con el equipo de seguridad que se encuentra desplegado allá".

"De manera constante, estaremos visitando el estado para supervisar la operaciones y sobre todo evaluar los resultados con las autoridades estatales y municipales", abundó Omar García Harfuch.

Al señalar que el operativo para detener al "Chapo Isidro" no fue aislado, mencionó que un objetivo es reducir los delitos de alto impacto, en particular el homicidio doloso; el segundo es detener a quienes generan violencia y debilitar a sus organizaciones cualquiera que sea la facción a la que pertenezcan; y el tercero es fortalecer a las instituciones estatales y municipales con capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento.