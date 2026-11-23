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Luego del éxito que representó la Copa del Mundo de 2026 para México, con sedes que destacaron por su organización, ambiente y pasión futbolística, el país volverá a colocarse en el centro de la escena internacional al albergar otro de los eventos más importantes del balompié.

FIFA confirma sede y detalles de la Copa Mundial Femenina 2031

Durante el Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich, el organismo rector del futbol mundial confirmó que la candidatura conjunta integrada por México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica fue seleccionada para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, una edición que marcará un antes y un después en la historia de la competencia.

Con la presencia de Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, se ratificó una decisión que representa un nuevo impulso para el desarrollo del futbol femenil en la región.

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Estadios mexicanos y alcance histórico del torneo

Además, el certamen tendrá un carácter histórico al convertirse en la primera Copa del Mundo Femenina que contará con 48 selecciones participantes.

La candidatura ganadora contempla un total de 14 estadios en Estados Unidos, además del Estadio Nacional de San José, en Costa Rica, y el Estadio Nacional de Kingston, en Jamaica.

Por parte de México, se consideran cuatro escenarios que ya cuentan con experiencia en la organización de eventos internacionales de primer nivel.

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue el encargado de confirmar la esperada noticia de que nuestro país albergaría, por primera vez, la Copa del Mundo Femenil.

¿Qué estadios mexicanos albergarían partidos del Mundial Femenil de 2031?

Estadio Banorte (Ciudad de México)

Estadio BBVA (Monterrey)

Estadio Akron (Guadalajara)

Territorio Santos Modelo (Torreón).