Bruce Willis reaparece en redes junto a su esposa Emma

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Emma Heming Willis

, esposa del actor, celebró su

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con una reflexión en redes sociales acompañada de un video en el que aparece el actor en un momento divertido, inflando un globo. La publicación se convirtió en un mensaje de gratitud, resiliencia y conciencia sobre laque atraviesa su marido."Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoyy todo lo que me depara", escribió. En su mensaje, destacó el aprendizaje de sus cuarentas, etapa que describió como intensa, pero en la que se consolidó en susEmma también subrayó el trabajo que realiza junto a su familia a través del, con el que buscan crearfrontotemporal (DFT), además dey fomentar la investigación sobre esta enfermedad.La demencia frontotemporal fue el diagnóstico que recibióen 2023, tras haber anunciado previamente en 2022 sudebido a problemas de salud. Estaafecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, impactando el comportamiento, el lenguaje y las funciones cognitivas. Desde entonces, la familia ha compartido actualizaciones de manera gradual, sin dejar atrás la privacidad del actor., una de las grandes estrellas de Hollywood, protagonista de "", ha estado rodeado del apoyo de su familia, que incluye a sus hijas mayores Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Demi Moore, así como a sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn, conEn su mensaje de cumpleaños, Emma expresó que su deseo para esta nueva década es lograr un futuro con, recursos y esperanza para las familias que enfrentan la demencia, además dealrededor de esta condición.La publicación generópor parte de seguidores y, quienes han acompañado públicamente el proceso que vive la familia Willis desde que se dio a conocer elAunque no se precisó la fecha del video en el queaparece divertido con un globo, entre sus seguidores causó emoción "volver a ver" a su ídolo, quien actualmente tiene