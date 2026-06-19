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Bruce Willis reaparece en redes junto a su esposa Emma

El Fondo Emma & Bruce Willis apoya a cuidadores y promueve investigación sobre demencia.

Por El Universal

Junio 19, 2026 12:55 p.m.
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Bruce Willis reaparece en redes junto a su esposa Emma
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      Emma Heming Willis

      , esposa del actor
      Bruce Willis , celebró su

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      cumpleaños número 50 con una reflexión en redes sociales acompañada de un video en el que aparece el actor en un momento divertido, inflando un globo. La publicación se convirtió en un mensaje de gratitud, resiliencia y conciencia sobre la enfermedad de demencia frontotemporal que atraviesa su marido.
      "Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me depara", escribió. En su mensaje, destacó el aprendizaje de sus cuarentas, etapa que describió como intensa, pero en la que se consolidó en sus roles de esposa, madre, cuidadora y defensora.
      Emma también subrayó el trabajo que realiza junto a su familia a través del Fondo Emma & Bruce Willis, con el que buscan crear conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), además de apoyar a cuidadores y fomentar la investigación sobre esta enfermedad.
      La demencia frontotemporal fue el diagnóstico que recibió Bruce Willis en 2023, tras haber anunciado previamente en 2022 su retiro de la actuación debido a problemas de salud. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, impactando el comportamiento, el lenguaje y las funciones cognitivas. Desde entonces, la familia ha compartido actualizaciones de manera gradual, sin dejar atrás la privacidad del actor.
      Bruce Willis, una de las grandes estrellas de Hollywood, protagonista de "Duro de matar", ha estado rodeado del apoyo de su familia, que incluye a sus hijas mayores Rumer, Scout y Tallulah, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Demi Moore, así como a sus dos hijas menores, Mabel y Evelyn, con Emma Heming Willis.
      En su mensaje de cumpleaños, Emma expresó que su deseo para esta nueva década es lograr un futuro con mayor apoyo, recursos y esperanza para las familias que enfrentan la demencia, además de reducir el estigma alrededor de esta condición.
      La publicación generó reacciones de apoyo por parte de seguidores y figuras del entretenimiento, quienes han acompañado públicamente el proceso que vive la familia Willis desde que se dio a conocer el diagnóstico del actor.
      Aunque no se precisó la fecha del video en el que Bruce Willis aparece divertido con un globo, entre sus seguidores causó emoción "volver a ver" a su ídolo, quien actualmente tiene 71 años.

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