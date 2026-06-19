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La creadora de contenido, comediante e influencer surcoreana Sujin Kim, mejor conocida en redes sociales como Chingu Amiga, asistió al partido mundialista entre México y Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara el pasado 18 de junio.

Este encuentro del Tricolor y los Tigres de Asia se posicionó como un evento de alto perfil para ambos países, pues determinó qué equipo lidera el Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La victoria 1-0 sobre Corea del Sur posiciona a la Selección Mexicana como el primer lugar del grupo y asegura el pase a la ronda de dieciseisavos de final para el país, así como su permanencia en la Ciudad de México.



Chingu Amiga celebra gol de México en partido contra Corea del Sur

El tenso partido de anoche, en el que un solo error le costó el triunfo al equipo asiático, dejó al país entero celebrando.

A través de redes sociales, la influencer Chingu Amiga, quien asistió al encuentro entre el Tri y los Tigres de Asia, compartió un video mostrando cómo celebró el gol que le dio la victoria a México.

En las imágenes se ve a la creadora de contenido surcoreana eufórica celebrando la anotación del equipo mexicano. Sujin Kim compartió la publicación acompañada de la frase: "Amo a mi país pero tenía que ganar Méxicooooo".

Reacción de Chingu Amiga a gol de México divide opiniones en redes sociales

La reacción de la creadora de contenido al gol del Tricolor ha dividido la opinión de usuarios y seguidores. Algunos internautas expresan su apoyo a la influencer y celebran que se identifica tanto con México con comentarios como:

· "GOOOOOOOOOOL ¡AHORA SI COMO MEXA!!!!!! ¡CHINGU HERMANA YA ERES MEXICANA!!!".

· "Gritaste como mexicana ahora si jaja".

· "Corea te vio nacer y México te vio crecer".

Por otro lado, muchos usuarios criticaron a la creadora luego de que anunció que apoyaría a México y no a su país natal. Algunos de los comentarios que le hicieron son:

· "Ni judas se atrevió a tanto".

· "Tenía que ganar porque es donde monetizas jajaja".

· "Traiciona a su país por unos likes y seguidores que ironía jaja".

Días antes del partido Chingu Amiga había compartido un reel en el que expresaba que no sabía a quién apoyar en el encuentro y bromeó poniendo como referencia dos platillos emblemáticos de cada país, el guacamole y el kimchi.