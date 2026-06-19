FGE, sin denuncias por vandalismo en festejos futboleros

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Hasta el momento, los actos de vandalismo contra una pizzería u otros negocios, ubicada sobre avenida Venustiano Carranza, derivados de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Corea del Sur, no generaron detenciones o denuncias formales.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que hasta ahora no tiene registro de alguna denuncia formalizada, por parte de los propietarios.

No obstante, adujo que, en el transcurso del día podría interponerse la misma. Complementó que tampoco existen señalamientos penales relacionados con las celebraciones futboleras de este jueves por la noche.

En tanto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), refirió que la Guardia Civil Estatal (GCE) estuvo en el estadio Libertad Financiera, donde no se reportó ninguna incidencia, lo mismo que, en otros puntos del estado.

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"Estuvimos prestando nuestro servicio en el estadio Libertad Financiera, después al término se implementó un operativo que traemos, que se llama Euforia, donde estuvimos presentes", comentó.