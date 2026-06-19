Festejos por la Selección dejan un lesionado en Glorieta Bocanegra
Un hombre cayó de un vehículo en movimiento durante las celebraciones; recibió atención médica en el lugar
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Los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Glorieta González Bocanegra dejaron como saldo una persona lesionada, luego de que un hombre cayera de un vehículo en movimiento mientras decenas de aficionados celebraban la victoria del combinado nacional.
El incidente ocurrió en el paso a desnivel de la glorieta, donde cuerpos de emergencia acudieron para brindarle atención prehospitalaria al afectado y valorar su estado de salud.
Las autoridades señalaron que, además de la atención al lesionado, se llevaron a cabo acciones de vigilancia y apoyo a los asistentes para evitar incidentes mayores durante la celebración.
Ante lo ocurrido, Protección Civil exhortó a la población a evitar prácticas riesgosas, como viajar en los techos, ventanas o cajas de vehículos durante este tipo de festejos, ya que pueden derivar en accidentes con consecuencias graves.
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La noche del triunfo mexicano también movilizó a corporaciones de seguridad y auxilio en distintos puntos de la ciudad, particularmente en la zona de la Glorieta Bocanegra, donde se concentró la mayor parte de los aficionados.
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