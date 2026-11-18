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El futuro de Robert Pattinson en la industria del cine se enfrenta a incertidumbres, especialmente en relación con su interpretación de Batman y su inminente papel como James Bond. Recientes informes han surgido acerca de las complicaciones que podrían surgir tras los retrasos en la producción de "The Batman: Part II", cuya fecha de estreno se ha pospuesto hasta febrero de 2028. Según el medio estadounidense "The Wrap", fuentes cercanas señalan que estos retrasos han abierto la posibilidad de que Pattinson se desvincule de su contrato original, que lo obligaba a participar en tres películas como el famoso Caballero de la Noche.

A pesar de que los estudios implicados y el propio Pattinson no han comentado sobre las negociaciones o la situación de su compromiso con la franquicia, se ha especulado que el actor podría manejar ambos roles. La compatibilidad entre las producciones de las franquicias de Batman y James Bond, que tienen largos períodos de producción, podría permitir que Pattinson interprete a ambos personajes sin conflictos significativos.

Además, el periodista Matt Belloni del medio especializado "Puck News" sugirió que la posibilidad de que "The Batman: Part II" sea la última película de Pattinson como Batman podría ser real. En su análisis, Belloni advirtió que las extensas demoras en la producción podrían presentar retos para la continuidad de la saga, algo que podría preocupar a los nuevos directivos de Skydance, resultante de la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, especialmente ante la situación financiera de la compañía.

Por otro lado, el legado de James Bond también está en transición. Pattinson asumirá el papel que dejó Daniel Craig después de cinco entregas, siendo su última aparición en "No Time to Die", lanzada en 2021. La entrega que dirigirá Denis Villeneuve, quien previamente colaboró con Pattinson en "Dune", será la primera película de la franquicia bajo el respaldo de Amazon MGM Studios. Este estudio adquirió más de mil millones de dólares en derechos creativos de la saga en 2025, según reportes de "The Guardian".

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En resumen, mientras las franquicias continúan evolucionando, el destino de Pattinson se encuentra en un punto crítico. La necesidad de aclarar su futuro en el universo de Batman y el potencial de su interpretación de 007 serán dos aspectos a seguir en la próxima etapa de su carrera.