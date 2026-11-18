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La embajada de Estados Unidos en México ha dirigido nuevamente críticas hacia China, en el contexto del reciente encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente chino Xi Jinping, que tuvo lugar durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). A través de sus redes sociales, la embajada, bajo la dirección del embajador Ronald Johnson, afirmó que "el fentanilo no comienza en México" y destacó que "sus ingredientes provienen principalmente de China".

Según la representación diplomática, el fentanilo se produce a partir de precursores químicos, cuya mayoría se obtiene de empresas ubicadas en el país asiático y que, aunque en muchos casos tienen aplicaciones industriales legítimas, pueden ser desviados para la fabricación de drogas como el fentanilo. La embajada enfatizó que comprender la procedencia de estos químicos es fundamental para abordar el problema del fentanilo.

Días previos al viaje de la presidenta Sheinbaum para participar en la APEC 2026, el embajador Johnson había criticado a China, señalando que Estados Unidos representa el principal mercado de exportación de México, al acaparar el 83% de las exportaciones mexicanas, con un valor de 551 mil millones de dólares. En contraposición, el embajador indicó que China solo representa el 2% de dichas exportaciones, equivalentes a 10 mil millones de pesos, y argumentó que esto refleja una integración económica considerable entre Estados Unidos y México, a la vez que se critica la inundación del mercado mexicano con importaciones chinas a bajo costo.

Por su parte, la embajada de China en México respondió de manera contundente a las declaraciones de la representación estadounidense. Acusó al embajador Johnson de "echar tierra" y "denigrar" a las empresas chinas, además de rechazar lo que considera críticas infundadas lanzadas en un evento con un funcionario del Departamento de Estado.

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La embajada china sostuvo que los comentarios estadounidenses, que sugieren que "China desearía ver a México en un estado de caos e inseguridad", son distorsiones de la realidad que intentan generar fricciones entre ambos países. La representación china manifestó su desacuerdo con las afirmaciones relativas a que el país asiático es responsable del problema del fentanilo en Estados Unidos, afirmando que la raíz de esta crisis radica en deficiencias regulatorias dentro del propio Estados Unidos, así como en el abuso de medicamentos.

Adicionalmente, la embajada de China destacó que ambos países han establecido mecanismos de cooperación sobre precursores químicos, asegurando que se han llevado a cabo esfuerzos fructíferos. También se resaltó que China mantiene uno de los controles más estrictos del mundo sobre sustancias relacionadas con el fentanilo, e instó a la embajada estadounidense a centrarse en una colaboración pragmática entre ambas naciones en lugar de continuar con lo que consideran calumnias y acusaciones infundadas.