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El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera ha presentado una iniciativa destinada a restituir la colegialidad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que esta medida es crucial para proteger la integridad de dicha institución de cara al proceso electoral de 2027. Durante su intervención, Beltrones enfatizó que en una democracia, la concentración de poder sin mecanismos de control puede llevar a excesos.

El legislador recordó que el sistema electoral mexicano surgió de un contexto de desconfianza y de la histórica lucha de diversas fuerzas políticas por asegurar que cada componente del mismo esté a salvo de intentos autoritarios. En esta línea, calificó como un paso negativo lo ocurrido en 2024, cuando un solo individuo recibió un poder que, según el diseño original, debería ser compartido por once consejeros.

El senador apuntó a la existencia de contratos millonarios irregulares, proveedores cuestionables y renuncias manchadas por la corrupción. Ante este panorama, afirmó que el proceso electoral de 2027 no debe verse afectado por un modelo que ha comprometido la imparcialidad del árbitro electoral.

La propuesta de Beltrones incluye tres medidas clave:

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La restitución de la colegialidad del Consejo General

del Consejo General La obligación de que los altos funcionarios del INE sean designados por una mayoría calificada

La creación de un mecanismo legal que exija la discusión y votación pública de cualquier contrato que supere los diez millones de pesos.

Asimismo, Beltrones destacó la importancia de garantizar la transparencia en procesos como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los sistemas de conteo rápido, que requieren un manejo técnico impecable para evitar tensiones en el proceso electoral.

Por otro lado, el senador sin partido subrayó la urgencia de abordar la cuestión de la sobrerrepresentación que ha sido permitida por el INE y el Tribunal Electoral, haciendo hincapié en que no es justo que una coalición que obtiene el 54 por ciento de los votos acceda al 74 por ciento de los escaños del Congreso.

Beltrones concluyó que estas propuestas son condiciones mínimas que la oposición debe insistir para garantizar un proceso electoral 2027 que no esté marcado por el desacuerdo y la impugnación. La grandeza de México, concluyó, se mide por su compromiso con el Estado de derecho y la diversidad de su población.